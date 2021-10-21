Государственные СМИ освободят от обязанности отчитываться об иностранном финансировании
Министерство цифрового развития РФ предложило расширить перечень средств массовой информации, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников
Министерство цифрового развития РФ предложило расширить перечень средств массовой информации, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников.
Согласно предлагаемым поправкам в федеральный закон «О СМИ», от обязанности отчитывать об иностранном финансировании освобождаются медиа, которые были учреждены федеральными органами государственной власти, их подведомственными учреждениями или СМИ, получающие субсидии из бюджета. Такие медиа предлагается вывести из-под действия закона об «иностранных агентах».
«Ведомости» в этой связи отмечают, что в списке Роскомнадзора в числе СМИ, которые в первом квартале текущего года получали денежные средства из иностранных источников, среди прочих указаны АНО «ТВ-Новости» (государственный телеканал RT) и ФГУП «ИТАР-ТАСС» (информагентство ТАСС).