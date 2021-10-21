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21 октября 2021, 08:14

В Турции четверых россиян задержали по подозрению в подготовке атак на чеченских оппозиционеров

В Турции спецслужбы задержали четверых граждан России по подозрению в военном и политическом шпионаже. Кроме того, задержанным инкриминируют подготовку вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров

В Турции четверых россиян задержали по подозрению в подготовке атак на чеченских оппозиционеров
Фото: mirlady.org

В Турции спецслужбы задержали четверых граждан России по подозрению в военном и политическом шпионаже. Кроме того, задержанным инкриминируют подготовку вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров.

Всего силовики задержали шесть человек. Это четверо россиян, украинец и гражданин Узбекистана. Турецкое здание Hurriyet сообщает, что задержанных зовут Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов (все граждане РФ), Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

При задержании у подозреваемых в шпионаже было найдено оружие. Аресты были произведены в Стамбуле и Анталии.

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