21 октября 2021, 08:14
В Турции четверых россиян задержали по подозрению в подготовке атак на чеченских оппозиционеров
В Турции спецслужбы задержали четверых граждан России по подозрению в военном и политическом шпионаже. Кроме того, задержанным инкриминируют подготовку вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров
Фото: mirlady.org
В Турции спецслужбы задержали четверых граждан России по подозрению в военном и политическом шпионаже. Кроме того, задержанным инкриминируют подготовку вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров.
Всего силовики задержали шесть человек. Это четверо россиян, украинец и гражданин Узбекистана. Турецкое здание Hurriyet сообщает, что задержанных зовут Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев, Асланбек Абдулмуслимов (все граждане РФ), Игорь Ефрим и Амир Юсупов.
При задержании у подозреваемых в шпионаже было найдено оружие. Аресты были произведены в Стамбуле и Анталии.