Правоохранительные органы объявили в розыск юриста Любовь Соболь
Правоохранительные органы объявили в розыск соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, которая была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному» делу. Юрист объявлена в розыск в связи с сообщениями СМИ о ее отъезде из России
Правоохранительные органы объявили в розыск соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, которая была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному» делу. Юрист объявлена в розыск в связи с сообщениями СМИ о ее отъезде из России.
Накануне карточка Любови Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России, сообщает РБК.
«У меня так много уголовных дел, что даже не знаю, по какому точно розыск. Узнала о розыске как и все из СМИ. На мою работу это не повлияет», - заявила юрист по поводу объявления ее в розыск.
Напомним, что в августе суд признал Любовь Соболь виновной в нарушении антиковидных требований из-за организации акции в поддержку арестованного Алексея Навального в январе 2021 года. Суд приговорил юриста к 1,5 годам ограничения свободы, которое среди прочего предполагает запрет на выезд из Москвы и Московской области.
Спустя несколько дней после суда ряд СМИ сообщили о том, что Любовь Соболь покинула Россию.