Ущерб окружающей среде от выброса нефти под Новороссийском оценили в 4,4 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от залпового выброса нефти при закачке на танкер под Новороссийском в 4,48 млрд рублей. Размер ущерба экологии озвучила глава ведомства Светлана Радионова
Росприроднадзор оценил ущерб от залпового выброса нефти при закачке на танкер под Новороссийском в 4,48 млрд рублей. Размер ущерба экологии озвучила глава ведомства Светлана Радионова.
Представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заявили о несогласии с оценкой Росприроднадзора и намерены ее обжаловать после получения официального уведомления от ведомства. В КТК назвали некорректной методологию подсчета ущерба, причиненного окружающей среде.
«Объемы реально попавшей в море нефти подсчитаны, данные имеются в распоряжении контролирующих и следственных органов», - говорится в заявлении КТК, которое цитирует «Новая газета».
Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа 2021 года. Причиной происшествия стала неисправность внутренней полости гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве.
Согласно оценке экспертов Института космических исследований РАН, площадь разлива нефти в Черном море составила 80 кв.км, а нефтяное пятно растянулось на 19 километров.