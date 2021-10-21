Роспотребнадзор с начала года выписал штрафы за нарушение антиковидных мер на 107 млн рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года по итогам проверок составило 5105 протоколов по факту несоблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве
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Управление Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года по итогам проверок составило 5105 протоколов по факту несоблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве.
Общая сумма штрафов за нарушение антиковидных норм превысила 107 млн рублей. Речь идет о штрафах как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и физлиц, сообщают «Ведомости».
Также сообщается, что по решению судов за несоблюдение антиковидных требований была приостановлена деятельность 373 объектов.
Ранее власти Москвы сообщили, что в связи с резким ростом новых случаев заражения COVID-19 в общественных местах будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.