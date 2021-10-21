Свидетельница по делу «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова отказалась от показаний против него
Один из ключевых свидетелей по делу основателя телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова отказалась от показаний, которые дала ранее. В частности, женщина утверждала, что обвиняемый вымогал у нее деньги
Один из ключевых свидетелей по делу основателя телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова отказалась от показаний, которые дала ранее. В частности, женщина утверждала, что обвиняемый вымогал у нее деньги.
Адвокат «омбудсмена» Ирина Гриненко рассказала агентству ТАСС, что ранее свидетельница Ирина Андинана допросе заявила, что Владимир Воронцов якобы вымогал у нее 30 тысяч рублей, а в случае отказа угрожал распространить в интернете ее видео интимного характера. Однако в суде женщина заявила, что обвиняемый никаких денег у нее не вымогал, а показания против него она дала в надежде на восстановление на работу в полицию.
Еще один свидетель – друг Ирины Андиной – также заявил, что «омбудсмен» не вымогал у нее деньги.
Напомним, что основатель правозащитного телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов находится под арестом по обвинению в вымогательстве, незаконном распространении порнографии группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета, двух эпизодах распространения порнографии (без группы лиц и сговора), клевете и восьми эпизодах оскорбления представителя власти.