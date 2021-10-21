21 октября 2021, 01:39
«Новая газета» попросила Павла Дурова остановить атаку ботов на телеграм-канал издания
Журналисты написали в своем телеграм-канале, что начали фиксировать подозрительную активность 15 октября. Примерно за неделю количество подписчиков на канале «Новой» выросло более чем в два раза
Фото: sputnik-ossetia.ru
Редакция «Новой газеты» обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой остановить атаку ботов на свой канал.
Журналисты написали в своем телеграм-канале, что начали фиксировать подозрительную активность 15 октября. Примерно за неделю количество подписчиков на канале «Новой» выросло более чем в два раза.
«Подписываются, судя по статистике, по прямой ссылке. Со вчерашнего вечера подписались уже более 20 тысяч, и стремительный рост продолжается», — говорится в официальном сообщении редакции.
Представители издания обратились в техподдержку мессенджера, однако ответа пока не получили. Журналисты между тем жалуются, что самостоятельно остановить атаку ботов они не могут.