В общественных местах Москвы усилят контроль за соблюдением антиковидных требований
В Москве власти усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В столице в последние дни выявляют по 5700-5800 новых случаев заражения
Фото: stroi.mos.ru
В Москве власти усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В столице в последние дни выявляют по 5700-5800 новых случаев заражения.
В московском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в торгово-развлекательных центрах, фитнес-залах, кинотеатрах, концертных залах и на стадионах усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в период с 11 по 17 октября сотрудники ведомства провели проверку 33 объектов в Москве, а в 12 из них выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые были введены на период пандемии.