21 октября 2021, 00:38
ФАС возбудила дело по факту незаконного размещения рекламы в электронных дневниках школьника
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области возбудило административное дело по факту незаконного размещения рекламы в школьных электронных дневниках
Фото: мояоколица.рф
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области возбудило административное дело по факту незаконного размещения рекламы в школьных электронных дневниках.
Проверка проводилась по жалобе родителя, который обнаружил на платформе школьных дневников рекламу, сообщает «Интерфакс».
В ФАС России напомнили, что закон запрещает размещать рекламу в учебных пособиях, дневниках, тетрадях и других образовательных материалах.
Отметим, что созданием единой сети для школ, учителей и родителей занимается ООО «Дневник.ру».