Татарстан отказался вводить дополнительные нерабочие дни по рекомендации оперштаба по борьбе с COVID-19
Власти Татарстана отказались вводить дополнительные выходные дни с 23 октября, хотя республика была названа вице-премьером Татьяной Голиковой в числе регионов с критической ситуацией по коронавирусу
Власти Татарстана отказались вводить дополнительные выходные дни с 23 октября, хотя республика была названа вице-премьером Татьяной Голиковой в числе регионов с критической ситуацией по коронавирусу.
что в России период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Таким образом власти рассчитывают снизить темпы распространения коронавирусной инфекции на фоне недостаточной вакцинации граждан.
Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова также рекомендовала главам регионов с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой ввести нерабочие дни уже с 23 октября.
Власти Татарстана в свою очередь отказались от введения дополнительных выходных. Пресс-служба губернатора Рустама Минниханова заявила, что такое решение было принято исходя из уже действующих на территории республики антиковидных ограничений, а также по просьбе представителей малого и среднего бизнеса.
Так, в Татарстане введена обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 лет и некоторых категорий работающих граждан. Посещение кафе, ресторанов, торговых центров и организаций сферы услуг возможно только при предъявлении QR-кодов, которые могут получить привитые и переболевшие COVID-19 граждане.
В администрации республики сообщили, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать предприятия и организации непрерывного цикла, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ и образовательные учреждения.