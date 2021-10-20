Власти Крыма вводят жесткие ограничения для туристов из-за коронавируса
В правительстве региона сообщили, что власти рассматривают вопрос о ПЦР-тестировании постояльцев гостиниц, пассажиров аэропортов и тех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту
Власти республики Крым анонсировали новые ограничения для туристов во время действия режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
В правительстве региона сообщили «Коммерсанту», что власти рассматривают вопрос о ПЦР-тестировании постояльцев гостиниц, пассажиров аэропортов и тех, кто въезжает на полуостров по Крымскому мосту.
Также власти хотят запретить туристам без сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста въезд в Крым. Возможно, что в качестве альтернативы туристам будет предложено пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
Антиковидные меры власти Крыма решили ужесточить по двум причинам. Это рекордный прирост заразившихся COVID-19 и ажиотажный спрос на отдых в регионе после введения режима нерабочих дней.