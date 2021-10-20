Депутаты Госдумы раскритиковали ПФР за покупку и строительство «дворцов» в кризис
Депутат Госдумы от «Справедливой России - За правду» Михаил Делягин высказал претензии в адрес председателя правления Пенсионного фонда России Андрея Кигима по поводу расточительности организации
Депутат Госдумы от «Справедливой России - За правду» Михаил Делягин высказал претензии в адрес председателя правления Пенсионного фонда России Андрея Кигима по поводу расточительности организации.
Парламентарий отметил, что во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ПФР продолжает покупать и строить дорогостоящие здания.
«Профицит ПФР 540 млрд рублей при средней пенсии в России в 15 тысяч рублей. Это 3,5 млн пенсионеров дополнительно. <…> ПФР судьба пенсионеров безразлична. <…> Нет никаких данных об имуществе, которое находится в оперативном управлении [ПФР]. 6 млн рублей принесло это имущество. Зачем оно нужно? <…> Продолжается расточительное приобретение имущества», - заявил Михаил Делягин.
Депутат также отметил, что на строительство новых зданий енсионный фонд выделил еще миллиард рублей. «И это в кризис! Здания Пенсионного фонда и так самые роскошные по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию?» - возмутился справоросс.
Глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим на это заявил, что организация отчитается о своих финансовых дела, чтобы ««Справедливая Россия - За правду» чуть-чуть подуспокоилась».
В свою очередь спикер Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме нет «тех, кто возбудился, кто должен подуспокоиться», а вопрос про знаменитые дворцы ПФР «звучал вполне конкретный».