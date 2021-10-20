Управделами президента потратило на питание Лукашенко в два раза больше, чем на питание Меркель
Российские власти потратили на питание президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его визитов в РФ в два раза больше денежных средств, чем на питание канцлера Германии Ангелы Меркель
Российские власти потратили на питание президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его визитов в РФ в два раза больше денежных средств, чем на питание канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные портала госзакупок.
Так, организация питания Александра Лукашенко во время его визита в Москву 9-10 сентября 2021 года обошлась Управделами президента в 589 тысяч рублей без учета НДС. Получается, что в сутки президент Беларуси питался примерно на 300 тысяч рублей.
Для сравнения, на питание Ангелы Меркель во время ее августовского визита в Москву Управделами президента потратило 436 тысяч рублей за три дня. В сутки питание канцлера Германии обходилось в 145 тысяч рублей.
Организацией питания иностранных лидеров занималось ООО «МСК». По данным «Би-би-си», эта фирма может быть связана с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина»,чьи структуры получают крупные контракты на организацию питания в школах, больницах и других социальных учреждениях.
Контракт на приготовление блюд для делегаций глав иностранных государств стоимостью 24,3 млн рублей ООО «МСК» получило в декабре 2020 года.