20 октября 2021, 15:43
Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова
Депутаты Европарламента присудили оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в исправительной колонии, премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщает «Радио Свобода» (включено в реестр иностранных агентов)
Фото: Associated Press
Депутаты Европарламента присудили оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в исправительной колонии, премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом сообщает «Радио Свобода» (включено в реестр иностранных агентов).
Отметим, что премия Андрея Сахарова считается главной наградой Евросоюза в области прав человека.
Кандидатуру Алексея Навального на соискание премии выдвинули депутаты фракций «Европейской народной партией» и «Обновить Европу» с формулировкой «за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека».
В 2020 году премию имени Сахарова получили представители белорусской оппозиции.