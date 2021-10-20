Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Президент Владимир Путин объявил о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Такое решение было принято по итогам совещания с руководителем оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой
Президент Владимир Путин объявил о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Такое решение было принято по итогам совещания с руководителем оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой.
Глава государства призвал губернаторов регионов с наиболее неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября. Кроме того, Владимир Путин не исключил, что режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.
Президент также обратился к россиянам, которые проживают в одном доме или квартире с заразившимися COVID-19 родственниками, с просьбой брать больничные и оставаться дома.
«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», - заявил в своем обращении глава государства.