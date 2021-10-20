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20 октября 2021, 15:29

Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Президент Владимир Путин объявил о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Такое решение было принято по итогам совещания с руководителем оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой

Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Фото: megapolisonline.ru

Президент Владимир Путин объявил о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Такое решение было принято по итогам совещания с руководителем оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяной Голиковой.

Глава государства призвал губернаторов регионов с наиболее неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября. Кроме того, Владимир Путин не исключил, что режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.

Президент также обратился к россиянам, которые проживают в одном доме или квартире с заразившимися COVID-19 родственниками, с просьбой брать больничные и оставаться дома.

«Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», - заявил в своем обращении глава государства.

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