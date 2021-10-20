Татьяна Голикова назвала «страшными цифрами» показатели смертности от COVID-19
Вице-премьер и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости среди всех возрастных групп в 35 российских регионах. В семи регионах почти закончились койки в инфекционных отделениях
Вице-премьер и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова заявила о росте заболеваемости среди всех возрастных групп в 35 российских регионах. В семи регионах почти закончились койки в инфекционных отделениях.
Рост количества новых заражений, по мнению чиновницы, обусловлен недостаточными темпами вакцинации против коронавируса и игнорирования гражданами антиковидных мер.
Показатели по суточной смертности от COVID-19 в стране Татьяна Голикова и вовсе назвала «страшными цифрами», так как ежедневно страна теряет более одной тысячи граждан.
В этой связи вице-премьер снова обратилась к руководству страны с просьбой ввести с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой режим нерабочих дней необходимо ввести на неделю раньше.