20 октября 2021, 14:53
В пермской колонии заключенному отрубило голову в результате несчастного случая
В исправительной колонии №10 (ИК-10) Пермского края одному из заключенных отрубило голову. В УФСИН по региону заявили, что осужденный погиб в результате несчастного случая на производстве
Фото: fsin-mag.ru
В исправительной колонии №10 (ИК-10) Пермского края одному из заключенных отрубило голову. В УФСИН по региону заявили, что осужденный погиб в результате несчастного случая на производстве.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асуленко сообщила, что погибший арестант находился на карантине, откуда его отправили работать на производство. Спустя несколько дней стало известно, что заключенный погиб в результате несчастного случая.
При этом правозащитница отметила, что арестанты пермской ИК-10 неоднократно жаловались в ОНК на руководство исправительного учреждения.
Официальный представитель регионального управления ФСИН в беседе с телеканалом «360» подтвердил факт инцидента и заверил, что по данному факту проводится проверка.