Власти Подмосковья начали проверку по факту уничтожения Щербинского городища
Главное управление культурного наследия Московской области начало проверку по факту разрушения одного из самых известных памятников археологии региона - Щербинского (Конопелкинского) городища в Домодедово
Главное управление культурного наследия Московской области начало проверку по факту разрушения одного из самых известных памятников археологии региона - Щербинского (Конопелкинского) городища в Домодедово.
В настоящее время специалисты Института археологии РАН занимаются оценкой нанесенного застройщиком ущерба, который фактически сравнял с землей городище.
В администрации Домодедово сообщили, что застройщик начал земляные работы в Щербинском городище без необходимых запросов. При этом в главном управлении культурного наследия Подмосковья заявили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении застройщика по факту уничтожения памятника археологии.
«КоммерсантЪ» сообщает, что городище раскопали для ООО «Робметаллсталь», которое планирует возвести на этом месте строительный рынок.
Издание «Хранители наследия» в свою очередь сообщает, что строители уже уничтожили 90% Щербинского городища. «Остались только нижние части жилищ. А ведь это был памятник, выраженный в рельефе, с валами и рвами - теперь его сровняли с землей», - сообщила замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова.