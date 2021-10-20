Власти Москвы предоставят многодетным отцам бесплатный проезд в общественном транспорте
Сейчас бесплатным проездом в городском общественном транспорте может пользоваться только один родитель. Однако в скором времени такая возможность появится и у многодетных отцов и многодетных матерей
Фото: autonews.ru
Власти Москвы после первого официального празднования Дня отца решили предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте главам многодетных семей.
Сейчас бесплатным проездом в городском общественном транспорте может пользоваться только один родитель. Однако в скором времени такая возможность появится и у многодетных отцов и многодетных матерей.
Также бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта мэрия предоставит детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от факта их обучения, сообщает «Интерфакс».
Новые меры социальной поддержки многодетных семей в Москве вступят в силу с 1 января 2022 года.