Дело против ректора Шанинки назвали «показательным процессом против либералов в образовании»
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, которого поместили под домашний арест по делу о хищении 21 млн рублей из бюджета, госпитализировали с гипертоническим кризом
Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, которого поместили под домашний арест по делу о хищении 21 млн рублей из бюджета, госпитализировали с гипертоническим кризом.
Супруга ректора Елизавета Фокина написала в Facebook, что ее мужа ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом. Других подробностей о состоянии его здоровья она не сообщила.
Адвокат ректора Шанинки Сергей Севрук сообщил «Интерфаксу», что его подзащитный ранее перенес несколько операций и страдает рядом заболеваний, в том числе гипертонической болезнью третьей степени.
Напомним, что Сергея Зуева задержали в рамках расследования дела, возбужденного против экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, по факту хищения миллионов рублей из федерального бюджета. Зуев и Ракова своей вины не признают.
В свою очередь Telegram-канал «Можем объяснить» сообщает, что дело ректора Шанинки может стать «показательным процессом против либералов в образовании».
По данным канала, дело против Сергея Зуева инициировал силовой блок Кремля и Совета безаопасности. При этом, по словам источников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко остался очень недоволен атакой на ректора и пытался за него заступиться. Так, например, в поддержку обвиняемого уже выступили публично экс-советник Кириенко Петр Щедровицкий и лидер прокремлевской партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Источник отметил, что пока попытки политического блока Кремля оказать поддержку ректору Шанинки в противовес силовому блоку не принесли результата. «Есть команда зачистить либералов в образовании до конца. Над Зуевым готовят показательный процесс», - заявил собеседник телеграм-канала.