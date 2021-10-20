Власти Воронежской области на фоне роста заболеваемости запланировали банкет на 700 человек
Правительство Воронежской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом решило провести мероприятие в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием минимум 700 человек
Правительство Воронежской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом решило провести мероприятие в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием минимум 700 человек.
Сейчас чиновники подыскивают зал «вместимостью не менее 1300 посадочных мест» и помещение для банкета минимум на 700 человек. Стоимость соответствующего госконтракта составляет около 4 млн рублей. В тендерной документации отмечается, что целью этого мероприятия является формирование положительного имиджа областного агропромышленного комплекса.
Воронежское издание «Блокнот» сообщает, что без учета аренды на мероприятие будет потрачено около 10 млн рублей из регионального бюджета. В эту сумму среди прочего входит покупка ценных подарков «передовикам сельскохозяйственного производства». Речь идет об автомобилях Lada Granta в комплектации «Комфорт».
Меду тем, Воронежская область уже несколько дней подряд бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. Ранее в регионе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки были введены QR-коды для посещения общественных мест.