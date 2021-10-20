Систему оплаты «Платон» для грузовиков хотят распространить на региональные трассы
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе заседания президиума Госсовета по новой транспортной стратегии заявил, что с такой инициативой выступили губернаторы и руководители ряда федеральных структур
Систему оплаты проезда по федеральным трассам для грузового транспорта «Платон» могут распространить и на дороги регионального значения. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе заседания президиума Госсовета по новой транспортной стратегии заявил, что с такой инициативой выступили губернаторы и руководители ряда федеральных структур.
В РСПП заявили, что большегрузы убивают региональные дороги, объезжая федеральные трассы, за проезд по которым они должны платить по системе «Платон». Введение же платы за проезд по региональным трассам должно оптимизировать маршруты грузового транспорта.
Сергей Шохин заявил, что тарифы за проезд по основной дорожной сети должны быть «разумными», но при этом в регионах обязательно должны быть альтернативные бесплатные дороги, сообщают «Ведомости».
Грузоперевозчики выступили против инициативы властей распространить «Платон» на региональные трассы, заявив, что это уничтожит отрасль. Так, глава национальной ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что прежде чем распространять «Платон» на региональные трассы, нужно сначала навести порядок на федеральных магистралях. Матягин отметил, что сейчас по системе «Платон» платят за проезд только 30% перевозчиков, а остальные пытаются разными способами оплаты избежать. При этом никакого контроля со стороны властей за этим нет, а в отрасли создается недобросовестная конкуренция.
По словам главы «Грузавтотранса», из-за выросшей финансовой нагрузки за последние два года около 30% перевозчиков прекратили свою работу, а водителей катастрофически не хватает. Грузоперевозчики обвинили власти в фактическом уничтожении отрасли.