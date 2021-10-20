Экс-глава правления ВЭБа попросил суд Лондона отправить в тюрьму Олега Дерипаску
Бывший председатель правления ВЭБа Владимир Чернухин обратился в суд Лондона с просьбой отправить в тюрьму российского миллиардера Олега Дерипаску. В 2020 году г-н Чернухин уже заявлял в суд аналогичное ходатайство, однако получил отказ
Бывший председатель правления ВЭБа Владимир Чернухин обратился в суд Лондона с просьбой отправить в тюрьму российского миллиардера Олега Дерипаску. В 2020 году г-н Чернухин уже заявлял в суд аналогичное ходатайство, однако получил отказ.
Адвокаты Владимира Чернухина на заседании Апелляционного суда Лондона заявили, что Олег Дерипаска нарушил судебное распоряжение, согласно которому он должен был «сохранить» определенные активы. Эти активы должны были служить обеспечением выплаты компенсации Чернухину в случае, если он выиграет разбирательство о владении 50% «Трехгорной мануфактуры» против миллиардера, сообщает РБК.
Судебной спор между Олегом Дерипаской и Владимиром Чернухиным за право владения половиной «Трехгорной мануфактуры» идет уже много лет. В 2017 году Лондонский арбитраж признал совладельцем компании г-на Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить ему 95,2 млн долларов.
Миллиардер с решением суда не согласился и подал апелляцию. В феврале 2020 года Апелляционный суд Лондона подтвердил решение предыдущей инстанции.
В свою очередь Чернухин подал иск против Дерипаски в Высокий суд Лондона с требованием отправить бизнесмена в тюрьму за неуважение к суду. По словам заявителя, олигарх вывел из-под юрисдикции английского суда акции компании En+ стоимостью 236 млн долларов. Эти акции были обеспечением платежа, назначенного судом в рамках спора о «Трехгорной мануфактуре».