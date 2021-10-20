Власти Москвы потребовали от торговых центров интегрировать свои камеры с городской системой видеонаблюдения
Указание интегрировать камеры видеонаблюдения в торговых центрах с единым центром хранения данных мэрии поступило от властей по итогам совещания в Департаменте торговли и услуг города
Фото: коштоянца-2.рф
Мэрия Москвы потребовала от владельцев торговых центров подключить камеры, которые стоят на входе в здания, к городской системе видеонаблюдения.
Указание интегрировать камеры видеонаблюдения в торговых центрах с единым центром хранения данных мэрии поступило от властей по итогам совещания в Департаменте торговли и услуг города. Выполнить требование мэрии владельцы ТРЦ должны в ближайшие дни.
По данным «Коммерсанта», с помощью интеграции камер власти столицы намерены отслеживать нарушителей масочного режима и выписывать им штрафы (4-5 тысяч рублей). Эксперты отмечают, что для этого необходимо обеспечить качественное изображение с камеры, включая подходящий ракурс, а также иметь очень широкую базу изображений.