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Москва
20 октября 2021, 12:00

Власти Москвы потребовали от торговых центров интегрировать свои камеры с городской системой видеонаблюдения

Указание интегрировать камеры видеонаблюдения в торговых центрах с единым центром хранения данных мэрии поступило от властей по итогам совещания в Департаменте торговли и услуг города

Власти Москвы потребовали от торговых центров интегрировать свои камеры с городской системой видеонаблюдения
Фото: коштоянца-2.рф

Мэрия Москвы потребовала от владельцев торговых центров подключить камеры, которые стоят на входе в здания, к городской системе видеонаблюдения.

Указание интегрировать камеры видеонаблюдения в торговых центрах с единым центром хранения данных мэрии поступило от властей по итогам совещания в Департаменте торговли и услуг города. Выполнить требование мэрии владельцы ТРЦ должны в ближайшие дни.

По данным «Коммерсанта», с помощью интеграции камер власти столицы намерены отслеживать нарушителей масочного режима и выписывать им штрафы (4-5 тысяч рублей). Эксперты отмечают, что для этого необходимо обеспечить качественное изображение с камеры, включая подходящий ракурс, а также иметь очень широкую базу изображений.

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