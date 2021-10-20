20 октября 2021, 11:55
В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 1028 человек
В России за последние сутки выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 1028 человек – это рекордный показатель с начала пандемии
Фото: vk-smi.ru
В России за последние сутки выявили 34 073 новых случая заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 1028 человек – это рекордный показатель с начала пандемии.
По данным оперативного штаба, всего COVID-19 с февраля 2020 года заразились 8 094 825 человек, а скончались – 226 353 пациентов.
В Москве за минувшие сутки выявлено 5 847 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3 274 человека, а в Московской области – 2 590 человек. Эти регионы остаются лидерами по количеству заболевших.