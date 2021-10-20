20 октября 2021, 11:46
В Екатеринбурге из полиции одновременно уволились сразу несколько начальников
Массовые увольнения в структурах МВД происходят «по всей Свердловской области». Источники говорят, что это «закономерная реакция на сегодняшние условия в полиции», так как зарплату в размере 50–70 тысяч рублей бывшие полицейские могут получать и на другой работе «без лишней нервотрепки»
Фото: uralsky-rabochi.ru
В полиции Екатеринбурга сразу четыре начальника отделов подали в отставку по собственному желанию.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ленте.ру», что полицейские начальники написали заявления об уходе добровольно. Представитель ведомства подчеркнул, что все они «достойные люди» и уходят на заслуженный отдых. «Без какого-либо криминала», - добавили в пресс-службе.
Между тем, источники издания сообщают, что массовые увольнения в структурах МВД происходят «по всей Свердловской области». По его словам, это «закономерная реакция на сегодняшние условия в полиции», так как зарплату в размере 50–70 тысяч рублей бывшие полицейские могут получать и на другой работе «без лишней нервотрепки».