Власти Москвы обсуждают введение локдауна на период ноябрьских праздников
Согласно проекту указа мэра Сергея Собянина о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники», власти могут закрыть заведения общественного питания с 30 октября по 7 ноября
Мэрия Москвы может ввести локдаун на период ноябрьских праздников, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе станет хуже.
Согласно проекту указа мэра Сергея Собянина о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники», власти могут закрыть заведения общественного питания с 30 октября по 7 ноября, сообщает Forbes.
Так, если общая заболеваемость коронавирусом в Москве с 21 по 28 октября будет выше, чем с 13 по 20 октября (сейчас это примерно 5000-5700 новых заражений в сутки), то в период ноябрьских праздников будет временно остановлена работа кафе, ресторанов, объектов розничной торговли, организаций и ИП, салонов красоты, фитнес-клубов, развлекательных заведений, детских центров и т.д.
На доставку, аптеки и продуктовые магазины, а также городские официальные мероприятия антиковидные ограничения распространяться не будут.
Важно отметить, что в случае введения краткосрочного локдауна в общественные места не будут допускать даже привитых от коронавируса граждан.
Напомним, что днем ранее вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент Владимир Путин пока решения на этот счет не принял.