Московских врачей-репродуктологов обвинили в продаже иностранцам 24 младенцев
СКР возобновил следственные действия по делу врачей-репродуктологов, которых обвиняют в торговле детьми из-за оказания помощи в рождении детей от суррогатных матерей для родителей-иностранцев
СКР возобновил следственные действия по делу врачей-репродуктологов, которых обвиняют в торговле детьми из-за оказания помощи в рождении детей от суррогатных матерей для родителей-иностранцев.
Следствие добавило в уголовное дело еще шесть эпизодов. Таким образом, репродуктологи, гинекологи и руководитель медицинского центра обвиняются в продаже иностранцам 24 новорожденных детей. Напомним, что один ребенок скончался спустя некоторое время после рождения.
Всего по делу предъявлено 17 эпизодов, из которых три — это покушение, а 14 — оконченные составы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следствии.
Согласно материалам дела, под видом лечения бесплодия фигуранты дела якобы незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии с целью продажи новорожденных детей иностранным гражданам. Медикам предъявлено обвинение в торговле людьми и причинении смерти по неосторожности.