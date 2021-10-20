Американские сенаторы потребовали наказать «Газпром» за нарушение санкций
Замглавы Минфина Адевале Адейемо заявил, что такое решение было принято властями после критики одного из сенаторов в адрес ведомства из-за отказа вводить ограничения против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG
Минфин США и Конгресс решили наказать российский «Газпром» за нарушение санкций. Замглавы Минфина Адевале Адейемо заявил, что такое решение было принято властями после критики одного из сенаторов в адрес ведомства из-за отказа вводить ограничения против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром».
Сенатор потребовал привлечь «Газпром» к ответственности за деятельность, которая нарушает американские санкции, сообщает ТАСС.
Претензии Конгресса к Минфину связаны с отказом ведомства вводить санкции против «Северного потока-2». В министерстве заявили, что ограничения не будут вводиться в период правления действующего президента Джо Байдена.
По данным российских властей, первая труба газопровода «Северный поток-2» уже заполнена газом, осталось только завершить сертификацию. Решение этого вопроса находится в руках Германии, однако принято оно должно быть не позднее 8 января 2022 года.
Агентство Bloomberg в свою очередь сообщает, что Москва планирует поставить сертификацию «Северного потока-2» в качестве главного условия увеличения объема поставок газа в страны Европы на фоне энергетического кризиса в регионе.