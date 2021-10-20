Компания Facebook сообщила о смене своего названия
Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что «метавселенная» предоставит расширенные возможности для работников творческих профессий, проживающих вне центра города граждан, а также для тех, кто живет на территориях с ограниченным доступом к образованию
Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, соцсетью Instagram и мессенджером WhatsApp, планирует сменить название на следующей неделе.
Издание Verge сообщает, что на следующей неделе Facebook официально сменит свое название, которое будет отражать направленность компании на построение «метавселенной».
Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что «метавселенная» предоставит расширенные возможности для работников творческих профессий, проживающих вне центра города граждан, а также для тех, кто живет на территориях с ограниченным доступом к образованию и объектам рекреации.
Ранее компания уже представила свои виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или используя шлем виртуальной реальности Oculus VR.