20 октября 2021, 04:16
На медицинское страхование судей и их родственников из бюджета потратят 854 млн рублей
Судебный департамент при Верховном суде России выделил 854 млн рублей на медицинское страхование российских судей, а также членов их семей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок
Фото: donday.ru
Судебный департамент при Верховном суде России выделил 854 млн рублей на медицинское страхование российских судей, а также членов их семей. Соответствующий тендер опубликован на портале государственных закупок.
Согласно тендерной документации, для судей и их родственников должны быть предусмотрены практически все виды медицинской помощи, диагностики, лечения и профилактики заболеваний, в том числе компьютерная томография и различные анализы.
По условиям госконтракта, на время обследования и лечения судьи должны быть размещены в палатах повышенной комфортности.
Подрядчик должен застраховать 135 тысяч судей и членов их семей. Страховая сумма на каждого составляет 1,5 млн рублей.