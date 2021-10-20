Обыски в домах родственников Олега Дерипаски связали с уголовным расследованием
Обыски в американских особняках родственников миллиардера Олега Дерипаски могут быть связаны с уголовным расследованием. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования, а также на документы о регистрации собственности
Обыски в американских особняках родственников миллиардера Олега Дерипаски могут быть связаны с уголовным расследованием. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования, а также на документы о регистрации собственности.
По данным издания, сотрудники ФБР проводят обыски в домах родственников Олега Дерипаски, который находится под санкциями Минфина США, в рамках «неуточненного» уголовного расследования в отношении некоего мужчины, который не был в США в течение нескольких лет.
Представитель российского бизнесмена в свою очередь опроверг информацию о том, что оперативные действия проводились в рамках уголовного дела. «Ордеры связаны с санкциями», - заявил представитель.
Напомним, что обыски сотрудники ФБР проводят в особняках в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые считались домами Олега Дерипаски. Однако пресс-секретарь олигарха Лариса Беляева заявила, что бизнесмен не является собственником этой недвижимости.