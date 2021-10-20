В Москве появилась первая камера, которая фиксирует езду без включенных фар
В Москве появилась первая дорожная камера, которая фиксирует езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Эта камера установлена на востоке столицы. Где именно, власти пока не уточняют
Фото: tolmax.ru
В Москве появилась первая дорожная камера, которая фиксирует езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней. Эта камера установлена на востоке столицы. Где именно, власти пока не уточняют.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что пока сотрудники дорожных служб следят за работой этой камеры и вручную перепроверяют ее данные.
Агентство «Москва» сообщает, что камера, фиксирующая езду без включенных фар, установлена в Ростокинском проезде напротив дома 3, строение 3.
Напомним, что по правилам дорожного движения, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней наказывается штрафом в размере 500 рублей.