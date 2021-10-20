Минздрав Марий Эл сообщил о приостановке оказания плановой медпомощи
В официальном сообщении республиканского Минздрава говорится, оказывать плановую медицинскую помощь уже прекратила Волжская центральная городская больница, частично медсанчасть №1 и Республиканская клиническая больница
Минздрав республики Марий Эл сообщил о приостановке оказания плановой медицинской помощи в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом.
В официальном сообщении республиканского Минздрава говорится, оказывать плановую медицинскую помощь уже прекратила Волжская центральная городская больница, частично медсанчасть №1 и Республиканская клиническая больница.
В Козьмодемьянской межрайонной больнице было закрыто родильное отделение. Сейчас его перепрофилировали в инфекционное отделение для ковидных пациентов. Рожениц переводят в перинатальный центр в Йошкар-Оле. Кроме того, под ковидарии были перепрофилированы урологическое, гастроэнтерологическое и нейрохирургическое отделения.
В Минздраве сообщили, что в Детской республиканской клинической больнице в настоящее время находятся 34 ребенка с двусторонней пневмонией. «Раньше такого не было. В предыдущую волну коронавируса у детей больше наблюдалась болезнь по типу ОРЗ, бронхита», - сообщила глава ведомства Марина Панькова, слова которой приводит ТАСС.