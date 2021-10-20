Представитель Олега Дерипаски сообщил, что ФБР проводит обыски в доме его родственников
Официальный представитель Олега Дерипаски сообщил, что сотрудники ФБР проводят обыски не в доме бизнесмена, а в доме, который принадлежит его родственникам
Официальный представитель Олега Дерипаски сообщил, что сотрудники ФБР проводят обыски не в доме бизнесмена, а в доме, который принадлежит его родственникам.
«ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски», - сообщил РБК представитель миллиардера.
В окружении Олега Дерипаски заявили, что обыск сотрудники ФБР проводят на основании выданных американским судом ордеров, связанных с антироссийскими санкциями Минфина США. Обыски также проводятся в жилом помещении в Нью-Йорке, которое также не принадлежит российскому бизнесмену, который был включен в санкционный список в 2018 году.
По данным РИА Новости, которое ссылается на кадастровые документы американского округа Колумбия, помянутый дом в Вашингтоне принадлежит компании из США, которую связывали с Олегом Дерипаской.
Власти США пока официально не комментируют обыски в домах, связанных с российским миллиардером и его родственниками.