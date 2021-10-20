Мальдивские острова оказались на грани исчезновения из-за глобального потепления
Министр окружающей среды Аминат Шауна заявила, что если крупнейшие в мире загрязнители окружающей среды не будут предпринимать меры по борьбе с изменением климата, то популярный курорт уйдет под воду к концу 21 века
Островное государство Мальдивы оказалось на грани исчезновения из-за повышения уровня моря. Министр окружающей среды Аминат Шауна заявила, что если крупнейшие в мире загрязнители окружающей среды не будут предпринимать меры по борьбе с изменением климата, то популярный курорт уйдет под воду к концу 21 века.
По данным CNBC, на сегодняшний день из 1,19 тысячи Мальдивских островов 80% находятся на метр выше уровня моря. По прогнозам ученых, к 2100 году уровень моря в связи с изменением климата может подняться на 1,1 метра. Министр Шауна заявила, что 90% островов сталкивались с наводнениями, а 97% подверглись эрозии береговой линии, а 64% из них испытали серийную эрозию.
Аминат Шауна призвала страны G20, на которые приходится 75% мировых вредных выбросов, принять меры для сдерживания повышения температуры на 1,5 градуса по Цельсию.
«Изменение климата реально, и мы - самая уязвимая страна в мире», - добавила чиновница, слова которой приводит «Лента.ру».