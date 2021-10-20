Федеральная служба охраны потратит миллион рублей на экспресс-тесты на выявление наркотиков
Федеральная служба охраны (ФСО) потратит миллион рублей на закупку 6900 тест-полосок для обнаружения наркотических средств. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок
Федеральная служба охраны (ФСО) потратит миллион рублей на закупку 6900 тест-полосок для обнаружения наркотических средств. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Победитель тендера должен поставить экспресс-тесты на выявление наркотиков в Кремль. Для кого они предназначаются, в тендерной документации не уточняется.
Telegram-канал «Можем объяснить» пишет, что ФСО заказала тесты, которые необходимо погружать в мочу. Данные тесты за 15 минут находят в организме человека морфин, марихуану, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, метадон, барбитураты и бензодиазепин.
Стартовая стоимость госконтракта составила 2,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «НДМ Трейд», которая предложила поставить необходимое количество тестов за миллион рублей.
Отметим, что фармацевтическая компания «НДМ Трейд» в текущем году получила госконтракты на 80 млн рублей.