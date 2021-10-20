Миллиардер Михаил Гуцериев обратился в суд Евросоюза из-за санкций
Российский миллиардер Михаил Гуцериев обратился в суд Европейского союза с иском о признании незаконным решения ЕС внести его в санкционный список. Ответчиком по иску выступает Совет Евросоюза
Российский миллиардер Михаил Гуцериев обратился в суд Европейского союза с иском о признании незаконным решения ЕС внести его в санкционный список. Ответчиком по иску выступает Совет Евросоюза.
Михаил Гуцериев считает, что европейский суд должен отменить июньское решение ЕС о введении ограничений в его отношении, связанных с политической ситуацией в Белоруссии. По мнению олигарха, решение ЕС было ошибочным, так как он не нарушал ничьих прав на частную жизнь и свободу ведения бизнеса.
Напомним, что персональные визовые и экономические санкции в отношении Михаила Гуцериева были введены властями ЕС в июле 2021 года. Европейские лидеры считают, что российский бизнесмен поддерживает режим президента Белоруссии Александра Лукашенко. Из-за санкций г-ну Гуцериеву пришлось выйти из состава совета директоров компании «РуссНефть», а свою долю передать брату.
В августе аналогичные санкции в отношении миллиардера были введены в Великобритании. По версии Лондона, Михаил Гуцериев является давним соратником Александра Лукашенко.