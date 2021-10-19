19 октября 2021, 19:03
Сотрудники ФБР пришли с обысками в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне
Причина обысков в доме Олега Дерипаски не сообщается. по предварительным данным, визит силовиков может быть связан с делом о предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа
Фото: rgnp.ru
Сотрудники ФБР пришли с обысками в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. Вход на территорию коттеджа ограничен, сообщает NBC.
Причина обысков в доме Олега Дерипаски не сообщается. по предварительным данным, визит силовиков может быть связан с делом о предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.
Напомним также, что миллиардер с 2018 года находится в санкционном списке Минфина США.
«Лента.ру» сообщает, что на фоне новостей об обысках в американском доме Дерипаски акции его компании «Русал» упали более чем на 6% в ходе торгов на Московской бирже.