В Москве для непривитых от COVID-19 граждан старше 60 лет ввели «домашний режим»
Так, в соответствии с постановлением главы города, непривитые от COVID москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим с 25 октября до 22 февраля 2022 года
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввел дополнительные антиковидные ограничения.
Так, в соответствии с постановлением главы города, непривитые от COVID-19 москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим с 25 октября до 22 февраля 2022 года. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе для них не ограничиваются.
Жители города указанных категорий, которые прошли полный курс вакцинации, от ограничений освобождаются.
Столичных работодателей власти обязали перевести с 25 октября по 25 февраля на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение вводится только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является «критически важным» для работы организации. Привитые и переболевшие коронавирусом сотрудники могут выполнять свои обязанности очно.
Кроме того, московские предприятия сферы услуг должны до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников.