19 октября 2021, 17:11
Глава Курской области предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД для водителей из Москвы
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) для владельцев автомобилей с московскими госномерами
Фото: sadogorod25.ru
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) для владельцев автомобилей с московскими госномерами.
Чиновник предложил закрепить за властями регионов право разрабатывать собственную систему дифференцированных административных штрафов с учетом платежеспособности населения конкретного регион, сообщает «Интерфакс».
Роман Старовойт отметил, что штрафы в размере тысячи рублей некоторыми автомобилистами воспринимаются «как право нарушить ПДД».