ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро похищенному модератору оппозиционного чеченского телеграм-канала
Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил компенсацию блогеру Салману Тепсуркаеву - модератору чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT – в размере 26 тысяч евро за его похищение
Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил компенсацию блогеру Салману Тепсуркаеву - модератору чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT – в размере 26 тысяч евро за его похищение.
«Комитет против пыток» сообщает, что в решении ЕСПЧ указывается, что в отношении Салмана Тепсуркаева применялись пытки. Кроме того, представители власти Чечни нарушили его право на личную неприкосновенность. При этом местоположение блогера до сих пор неизвестно.
Руководитель отдела международно-правовой защиты «Комитета против пыток» Ольга Садовская отметила, что на момент обращения в ЕСПЧ правозащитникам точно было известно, что Салман был похищен и подвергнут пыткам. «При этом у нас оставалась надежда, что он жив и наши усилия могут его спасти. Сейчас надежды не осталось», - добавила Садовская.
Салман Тепсуркаев был похищен в Геленджике 6 сентября 2020 года и вывезен на территории Чечни. На следующий день после похищения в соцсетях появилось видео, в котором блогер истязает себя и «садится на бутылку».
Согласно геолокационным данным, телефон молодого человека находился на территории полка патрульно-постовой службы полиции в Грозном.
В ноябре 2020 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения Салмана Тепсуркаева, однако в мае текущего года дело передали в управление СК по Чеченской республике.