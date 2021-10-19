19 октября 2021, 15:57
Британские ученые сообщили о новой вариации коронавируса, которая может быть заразнее дельта-штамма
Пока случаи заражения штаммом AY.4.2 были зарегистрированы только в Великобритании. На сегодняшний день на новую вариацию коронавируса приходится уже почти 10% всех случаев заражений в стране
Фото: osnmedia.ru
В Великобритании распространяется новая вариация коронавируса AY.4.2, которая может быть на 10-15% заразнее дельта-штамма (или индийского штамма).
Financial Times со ссылкой на британских ученых пишет, что новая мутация COVID-19 может оказаться самой заразной вариацией коронавируса с начала пандемии.
Пока случаи заражения штаммом AY.4.2 были зарегистрированы только в Великобритании. На сегодняшний день на новую вариацию коронавируса приходится уже почти 10% всех случаев заражений в стране.
По данным на 18 октября, в Великобритании выявили более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с середины июля 2021 года.