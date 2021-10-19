Налоговая служба заблокировала счета фирмы сына главы МВД
Налоговики заблокировали счета ООО «Стена», через которую Александра Колокольцев контролирует банкетный зал в Раменках Orion Hall, который позиционирует себя как «инновационную площадку» с концептуальной авторской кухней, технологией 3D Mapping
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета компании, которая принадлежит сыну главы МВД России Владимира Колокольцева Александру.
Налоговики заблокировали счета ООО «Стена», через которую Александра Колокольцев контролирует банкетный зал в Раменках Orion Hall, который позиционирует себя как «инновационную площадку» с концептуальной авторской кухней, технологией 3D Mapping и «безупречным сервисом», сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».
ООО «Стена» было основано в сентябре 2013 года сыновьями основателя «Стинком групп» Геннадия Степаняна - партнерами по бизнесу миллиардера Самвела Карапетяна, владельца группы «Ташир». С 2014 года совладельцами компании являются Давид Степанян и сын главы МВД Александр Колокольцев.
ФНС заблокировала счета фирмы сына главы МВД России в рамках обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пени и (или) штрафа». Отметим, что в пандемийном 2020 году выручка компании из-за ограничения на проведение массовых мероприятий упала в два раза с 45 до 23 млн рублей.
В 2017 году «Новая газета» писала, что владельцы Orion Hall самовольно запечатали плиткой и асфальтом 3381 кв м почвы и 240 кв м дороги, которые прилегают к их зданию. При этом данная земля является общего пользования. В споре между бизнесменами и местными жителями префектура Раменок встала на сторону сына министра.