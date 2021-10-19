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19 октября 2021, 14:42

В Тюменской области птицефабрика уничтожит все поголовье из-за птичьего гриппа

В Боровской содержалось около 4,5 млн кур и выпускалось более одного миллиарда яиц в год. Эта птицефабрика на 100% принадлежит правительству Тюменской области

В Тюменской области птицефабрика уничтожит все поголовье из-за птичьего гриппа
Фото: pravdaurfo.ru

Боровская птицефабрика, расположенная в Тюменской области, уничтожит все поголовье птицы из-за карантина по птичьему гриппу.

Глава регионального управления ветеринарии Вадим Шульц сообщил порталу Znak.com, что эпизоотический очаг птичьего гриппа был расширен до всей производственной территории птицефабрики за исключением санпропусника № 1, зернокомплекса, фермы крупного рогатого скота.

В Боровской содержалось около 4,5 млн кур и выпускалось более одного миллиарда яиц в год. Эта птицефабрика на 100% принадлежит правительству Тюменской области.

Вспышка птичьего гриппа на Боровской птицефабрике произошла 13 октября, а 16 октября в Боровском поселке был введен режим ЧС. В Россельхознадзоре причиной вспышки назвали нарушение санитарных правил, например, из-за складирования куриного помета на сельхозземлях.

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