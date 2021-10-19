19 октября 2021, 14:31
Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за коронавируса
Вице-премьер и руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости
Фото: dnesnews.ru
Вице-премьер и руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости.
По словам Татьяны Голиковой, в некоторых регионах страны из-за ухудшения эпидемиологической ситуации режим нерабочих дней можно было бы ввести уже с 23 октября.
За минувшие сутки в России было выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений скончались 1 015 ковидных пациентов. Это рекордный показатель смертности с начала пандемии.