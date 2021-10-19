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19 октября 2021, 13:59

В Орловской области закончились свободные койки в отделениях для ковидных пациентов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе закончились койки для больных коронавирусом. «1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет», — сообщил глава региона

В Орловской области закончились свободные койки в отделениях для ковидных пациентов
Фото: kprforel.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе закончились койки для больных коронавирусом.

В ходе прямого эфира в соцсети Instagram чиновник заверил, что власти пытаются сейчас решить проблему с нехваткой мест в больницах, однако «ситуация не вызывает оптимизма».

«1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет», — сообщил Андрей Клычков, слова которого приводит РБК.

За минувшие сутки в Орловской области было выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 49 840 человек. Полный курс вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день прошли 232 800 человек, а коллективный иммунитет в регионе оценивается в 45%.

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