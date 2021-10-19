19 октября 2021, 13:59
В Орловской области закончились свободные койки в отделениях для ковидных пациентов
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе закончились койки для больных коронавирусом. «1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет», — сообщил глава региона
Фото: kprforel.ru
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе закончились койки для больных коронавирусом.
В ходе прямого эфира в соцсети Instagram чиновник заверил, что власти пытаются сейчас решить проблему с нехваткой мест в больницах, однако «ситуация не вызывает оптимизма».
«1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет», — сообщил Андрей Клычков, слова которого приводит РБК.
За минувшие сутки в Орловской области было выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 49 840 человек. Полный курс вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день прошли 232 800 человек, а коллективный иммунитет в регионе оценивается в 45%.