ВОЗ обеспечит бедные странами лекарством от коронавируса по низкой цене
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует обеспечить бедные страны лекарствами от COVID-19 и тестами на выявление инфекции по низкой цене, так как не смогли поставить туда нужное количество вакцины
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует обеспечить бедные страны лекарствами от COVID-19 и тестами на выявление инфекции по низкой цене, так как не смогли поставить туда нужное количество вакцины.
Об этом говорится в документе инициативы АСТА (организована ВОЗ и партнерами для борьбы с COVID-19), которая направлена на организацию справедливого доступа бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса, сообщает РБК.
АСТА предлагает обеспечить пациентов с легким или средней тяжести течением болезни антивирусными лекарствами по цене всего 10 долларов (примерно 700 рублей) за курс. По данным Reutеrs, речь идет о препарате молнупиравир производства американской Merck и ее партнера Ridgeback Biotherapeutics. Это лекарство считается экспериментальным. Ранее разработчик объявил об успешном завершении клинических испытаний препарата, однако регулятор США пока не одобрил это лекарство к использованию.
Стоимость пятидневного курса молнупиравира стоит около 700 долларов, однако ВОЗ планирует обеспечить им бедные страны по цене 10 долларов.