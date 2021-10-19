В Кемерово экс-кандидата в депутаты Госдумы обвинили в возбуждении ненависти из-за критики олигарха
В Кемеровской области в отношении бывшего кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Вячеслава Чернова возбудили два административных дела по статье «Возбуждение ненависти и вражды»
В Кемеровской области в отношении бывшего кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Вячеслава Чернова возбудили два административных дела по статье «Возбуждение ненависти и вражды».
Поводом для возбуждения дел стали публикации оппозиционного политика в Instagram. Одна из них касалась кемеровского олигарха и бывшего вице-губернатора региона Игоря Прокудина, а вторая - депутатов Таштагольского райсовета, которые могут быть причастны к рейдерскому захвату имущества на горнолыжном курорте Шерегеш.
Среди прочего «яблочник» назвал Игоря Прокудина «бессовестным и жадным бывшим чиновником», а районных парламентариев – «депутатишками» и «шайкой одуревших мерзавцев», сообщает «Тайга.Инфо».
Эксперты усмотрели в публикациях Чернова признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения лиц по принадлежности к социальной группе представителей российской власти.
«Жил не тужил, и сразу рецидивист. Тома страниц по 200. Трудятся ребята, не покладая рук», - прокомментировал ситуацию Вячеслав Чернов.