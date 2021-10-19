Смоленский депутат написал заявление в СКР на лидера местных коммунистов
Депутат смоленской областной думы от КПРФ написал заявление на имя главы регионального управления Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело в отношении лидера местных коммунистов и вице-спикера парламента Валерия Кузнецова
Депутат смоленской областной думы от КПРФ написал заявление на имя главы регионального управления Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело в отношении лидера местных коммунистов и вице-спикера парламента Валерия Кузнецова.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что депутат просил возбудить против Валерия Кузнецова дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». В жалобе заявителя указано, что он ежемесячно получает в кассе облдумы 44 тысячи рублей компенсационных выплат на свою депутатскую деятельность. Причем половину этих денег коммунист в течение трех лет отдавал Кузнецову «на нужны партии». Деньги передавались самому вице-спикеру или его помощнику, за их передачу депутат расписывался в заведенной Кузнецовым тетради.
Заявитель считает, что лидер коммунистов обманул его и других депутатов фракции , а также злоупотребил их доверием, так как руководство КПРФ таких отчислений не требовала.
Ущерб заявитель оценил в 726 тысяч рублей.
Валерий Кузнецов в беседе с Znak.com предположил, что заявление на него написал депутат Владислав Живица, который отличается «психической неустойчивостью».